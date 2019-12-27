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Вяхирева признана лучшим игроком декабря по версии ЕГФ

19:02
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Правая полусредняя «Ростова-Дон» и сборной России Анна Вяхирева была признана лучшим игроком декабря по версии Европейской гандбольной федерации (ЕГФ), сообщает официальный сайт организации.

В последнем месяце уходящего года она завоевала бронзовую награду чемпионата мира в составе российской команды. Вяхирева была включена в символическую сборную турнира, а также стала лучшим ассистентом и самым полезным игроком по системе «гол плюс пас» ЧМ-2019.

Напомним, в сентябре Вяхирева также была признана игроком месяца по версии ЕГФ.

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