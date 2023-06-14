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Сегодня, 13:25

Киркоров или Йокич — кто выше? Веселый тест про звезд НБА и знаменитостей

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Филипп Киркоров и Никола Йокич.
Угадайка для любителей заокеанского баскетбола.

Завершился финал чемпионата НБА, в котором за титул бились «Денвер» и «Майами». А пока команда из Колорадо празднует первый в истории титул, мы решили не самым серьезным способом проверить, насколько хорошо вы знакомы с участниками решающих матчей. Мы предлагаем вам вспомнить, чей рост больше — одного из игроков стартовой пятерки «Наггетс» либо «Хит», или звезды из другого вида спорта. Или даже не спорта вовсе. Поехали! Пройдите тест «СЭ» и PARI.

Напомним, что «СЭ» запустил игровой портал с тестами и квизами. Чтобы перейти на него, нажмите сюда.

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