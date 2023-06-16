Где родились Овечкин, Ларионов и Тарасенко? Тест про российских чемпионов НХЛ

Игра от «СЭ» и PARI.

На этой неделе завершился очередной розыгрыш Кубка Стэнли — его обладателем стал «Вегас», а российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев выиграл трофей во второй раз. Знаете, в каком городе родился наш чемпион? А где появились на свет другие победители плей-офф НХЛ из России? Пройдите тест «СЭ» и PARI.

Напомним, что «СЭ» запустил игровой портал с тестами и квизами. Чтобы перейти на него, нажмите сюда.