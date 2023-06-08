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Сегодня, 13:00

Овечкин не забил даже 300 голов, Бекхэм не завершил карьеру. Каким был мир, когда Пеп выигрывал ЛЧ?

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Тренер Хосеп Гвардиола.
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Тест «СЭ» и PARI

10 июня в финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и миланский «Интер». Возможная победа английского клуба примечательна по многим причинам. «Сити» со времен триумфа в Кубке кубков-1970 не брал континентальных трофеев. А еще это может быть первый успех Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов с 2011 года. 12 лет — большой промежуток времени не только для футбола, но и для всего мира в целом. Помните ли вы, что поменялось за эти годы? Пройдите тест «СЭ» и PARI.

Напомним, что «СЭ» запустил игровой портал с тестами и квизами. Чтобы перейти на него, нажмите сюда.

Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
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