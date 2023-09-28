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Игры будущего

Сегодня, 12:05

Чернышенко об «Играх будущего»: «Это станет началом эры нового спорта не только в России, но и во всем мире»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко презентовал турнир «Игры будущего», который пройдет в Казани в 2024 году.

«Это знаковое событие станет началом эры нового спорта не только в России, но и во всем мире. В последние годы мы сталкиваемся с постоянными проблемами: спорт начал болеть, переживать кризисы, которые негативно повлияли на спортивную индустрию. При этом мы видим, как развивается в существующих условиях киберспорт. По поручению президента был инициирован данный проект.
Игры по сути станут центром, вокруг которого будет формироваться новая экосистема. К нам приедут спортсмены из 250 стран, которые будут участвовать в 21 инновационной дисциплине. Сами соревнования продлятся 12 дней, за награды поборются две тысячи спортсменов. Главная миссия — на стыке классического спорта и киберспорта развить гармоничную во всех отношениях личность человека. Участники смогут продемонстрировать не только свои физические и цифровые навыки, на наших глазах будут рождаться новые герои, новые ролевые модели», — сказал Чернышенко.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Дмитрий Чернышенко
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