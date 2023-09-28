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Игры будущего

Сегодня, 11:51

Матыцин об «Играх будущего»: «Это яркий ответ вызовам сегодняшнего времени. Всех приглашаю в Казань»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о киберспортивном проекте «Игры будущего».

«Спорт, несмотря на все санкции — та сфера деятельности, которая помогает преодолевать трудности. Очень рад, что президент РФ инициировал такой проект, как «Игры будущего». Это яркий ответ вызовам сегодняшнего времени. Существует конфликт между молодежью, которая занимается классическим спортом и киберспортом. Фиджитал объединяет два этих направления. 22 февраля состоится открытие этого прекрасного соревнования. Всех приглашаю увидеться в Казани», — сказал Матыцин.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2023 года. Соревнования будут проводиться в 16 дисциплинах, участие в турнире примут свыше 2 тысяч спортсменов.

Олег Матыцин
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