Второй сезон ЮФЛ Сибирь стартовал в Тюмени

В Тюмени прошла церемония открытия нового сезона Юношеской футбольной лиги Сибирь, сообщает пресс-служба РФС.

В ней приняли участие чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров и футбольный блогер Артем Поликарпов.

В стартовом туре «Тюмень» обыграла «Иртыш» — 3:0. Голы в составе победителей на счету Андрей Киселева, Нурсултана Алишерова и Никиты Растатурова.

Во встрече футболистов 2007 года рождения «Тюмень» также была сильнее. Матч завершился со счетом 4:2, а в составе хозяев хет-триком отметился Максим Абакумов.

В сезоне 2023 года в ЮФЛ Сибирь сыграют 11 школ двух возрастов, представляющие девять регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.

Футболисты 2007 года рождения будут выступать в ЮФЛ Сибирь-2, а 2008 года рождения в ЮФЛ Сибирь-3. Турнир пройдет по круговой системе в два круга — каждый сыграет с каждым дома и на выезде. В общей сложности будет сыграно 20 туров. Заключительные матчи сезона состоятся 30 сентября.