Восемь воспитанников ЮФЛ вошли в топ-200 самых талантливых молодых игроков

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых талантливых молодых игроков.

В список попали: Сергей Волков(«Краснодар»), Александр Коваленко, Владислав Шитов («Крылья Советов»), Даниил Худяков, Артем Карпукас («Локомотив»), Саба Сазонов, Арсен Захарян («Динамо») и Даниил Денисов («Спартак»).

Отметим, что в рейтинге учитывались футболисты, родившиеся после 1 января 2002 года и накопившие наибольший опыт в официальных играх в 2022 году. При составлении списка учитывалось игровое время, соревновательный уровень матчей и их результат. Всего в рейтинге представлены 200 игроков — по десять лучших на 20 разных позициях.