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30 января, 23:55

Дмитрий Хохлов: «Важно, чтобы игроки из молодежной команды попадали в основную»

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Новый главный тренер молодежной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал о знакомстве с коллективом и ближайших задачах.

«В рабочем режиме познакомились с командой, — приводит слова Хохлова пресс-служба ЮФЛ со ссылкой на сайт «Локомотива». — Естественно, будет еще более плотное общение, будем больше разговаривать индивидуально и со всей командой тоже. Поэтому на первых тренировках это все только начало процесса.

Конечно, важно, чтобы игроки из молодежной команды попадали в основную, усиливали ее, сами прогрессировали и выходили на новый уровень футбола. Но без промежуточных побед, положительного результата, я считаю, что дух победителей невозможно воспитать. Поэтому все должно быть в комплексе.

Я считаю, что в клубе в целом должна быть общая философия футбола. Не может быть такого, что кардинально разная модель игры в Академии, молодежной команде и основном составе. Все-таки одна направленность должна присутствовать, тогда игрокам будет легче переходить из Академии в молодежный состав, из молодежки в основу. То есть не будет такой ломки, где они играли по одной схеме с определенными требованиями, а потом у них эти требования меняются".

Источник: https://yflrussia.ru/posts/1110211
Дмитрий Хохлов
Футбол
ЮФЛ
ФК Локомотив (Москва)
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