Лучший матч Головина в первой части сезона. «Монако» горел 0:1, но добыл победу благодаря волшебству россиянина

Продолжаем восхищаться игрой простого парня из Калтана.

Александр Головин проводит свой лучший сезон в лиге 1. На днях он стал лауреатом престижного голосования «СЭ». На первое место его поставили менеджеры, тренеры, журналисты и болельщики.

О магической игре полузащитника говорят не только в России, но и на Лазурном Берегу. Сам игрок в недавнем интервью «СЭ» также признавал свой прогресс.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции хавбек забил 5 мячей и отдал две голевые передачи в 15 матчах за монегасков, установил парочку рекордов и трижды признавался лучшим игроком месяца в составе монегасков.

А какие игры с участием Головина в этом полугодии врезались вам в память? Была долгожданная встреча с «Гавром» Кузяева (0:0) и разгромное поражение от «ПСЖ» (3:5), где балом правил Мбаппе, гол и голевая передача с «Брестом» (2:0). Но по-настоящему о волшебстве Александра заговорили после матча с «Метцем» (2:1) 22 октября. Именно тогда он в одиночку добыл три очка для своей команды.

Все пошло не по плану

Уже на четвертой минуте 19-летний сенегалец Ламин Камара пульнул из центрального круга и перебросил голкипера «Монако» Филиппа Кена. Этот гол смело можно назвать одним из лучших в текущем сезоне во всех европейских лигах.

Вот откуда решился на удар африканец. Сразу вспоминается точный выстрел Хаби Алонсо в ворота «Ньюкасла» в 2006-м.

Гол Ламина Камара в ворота «Монако». Фото Кадр трансляции матча

Головин перевернул игру

Затем настало время российского полузащитника. Сначала Александр мощно пробил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку.

Первый гол Головина в ворота «Метца». Фото Кадр трансляции матча

А во втором тайме гол хавбека помог монегаскам одержать волевую победу. На этот раз пригодился навык точного исполнения штрафных ударов.

Второй гол Головина в ворота «Метца». Фото Кадр трансляции матча

После финального свистка Opta впечатлила статистикой: Головин чаще всех в топ-5 лигах за последние два сезона забивает из-за штрафной площади.

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Россиянин стал настоящим лидером

Александр в этой команде — вожак стаи. Он почти всегда играет по 90 минут и уже выходил на поле с капитанской повязкой. Перед стартом сезона многие сомневались, что Головин сработается с таким системным тренером, как Ади Хюттер, но они смогли найти общий язык.

В чем причина стабильной игры полузащитника в первой части сезона? Он избегает частых травм. Мы помним, как в течение нескольких лет Саша вылетал из обоймы чуть не ли не каждые несколько недель. Причем тогда его беспокоило все: от коронавируса и брюшных мышц до проблем с ногами.

Сейчас, когда Головин залечил все болячки, он прогрессирует не только в игре, но и в цене. По данным Transfermarkt, хавбек уже оценивается в 30 миллионов евро. К примеру, один из лидеров «Челси», 21-летний Коул Палмер стоит лишь на 2 миллиона дороже.

В Монако ценят Александра. Стоит ли переходить в более статусный клуб?

Сейчас ему уже 27 лет. А к летнему трансферному окну стукнет 28. После мощной первой части чемпионата вновь пошли разговоры о его переходе в более статусную команду. Эти обсуждения ведутся уже не первый год, но реальных предложений никто так и не видел.

Во Франции Головина любят и ценят. После каждого перформанса местные СМИ буквально рассыпаются ему в комплиментах. Может быть, стать одной из легенд «Монако» не такая уж и плохая идея?