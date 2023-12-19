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Сегодня, 12:00

Переворот в Стамбуле. Самый невероятный финал Лиги чемпионов

Антон Бабошин
Корреспондент
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Футболист Стивен Джеррард и тренер Рафаэль Бенитес.
Стивен Джеррард (слева) и Рафаэль Бенитес с кубком Лиги чемпионов-2005.
Фото Global Look Press
Футболисты «Ливерпуля».
Вратарь Ежи Дудек принимает поздравления от партнеров по «Ливерпулю».
Фото Global Look Press
Реакция игроков «Милана» на нереализованный момент Андрея Шевченко.
Фото Global Look Press
Телевизор Haier 65 Smart TV S4.
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«Ливерпуль» и «Милан» выдали матч, в результат которого сложно поверить и сегодня.

Финалы крупных турниров зачастую выдаются скучными. Команды, которые на предыдущих стадиях творили магию на поле и радовали болельщиков, за шаг до трофея включают режим максимальной осторожности и ждут ошибок от соперника. Или их игра под мощнейшим психологическим давлением становится академичной и сухой, как лето в Сахаре.

Но бывают и счастливые исключения, которые входят в историю. Например, золотой матч недавнего чемпионата мира-2022 в Катаре, который теперь называют лучшим в истории, или решающая игра Евро-1976 с тем самым пенальти Антонина Паненки. Без сомнения, в этом же списке топ-финалов стоит игра, прошедшая в мае 2005 года в столице Турции. Также известная среди болельщиков английского «Ливерпуля» как «Стамбульское чудо».

Подвиг на заказ

На берегах Босфора никогда не проходили Олимпийские игры, но при этом в Стамбуле есть Олимпийский стадион имени Ататюрка. Арена построена в 2002 году, когда город претендовал на Игры-2008, и на ней с тех пор регулярно играет сборная Турции. Также в разные годы на поле «Олимпийского» играли сразу пять стамбульских клубов, а еще здесь прошли сразу два финала Лиги чемпионов — в 2005-м и 2023-м, оба в своем роде исторические.

Прошлой весной мы увидели, как трофей впервые в истории берет «Манчестер Сити». А в 2005-м финал стал для «Ливерпуля» первым за 20 лет. И в присутствии 70 тысяч болельщиков, «красные» на пару с «Миланом» выдали огненный матч.

При этом путь англичан в Лиге чемпионов не был гладким. В квалификации они проиграли дома австрийскому ГАКу, благо что до этого дубль Стивена Джеррарда принес «Ливерпулю» выездную победу со счетом 2:0. В группе команда Рафаэля Бенитеса после двух поражений в пяти играх попала в сложную ситуацию — для выхода в плей-офф нужно было обыгрывать в заключительном туре греческий «Олимпиакос» с разницей минимум в два мяча. При этом пирейский клуб за все предыдущие матчи пропустил только дважды, а на 27-й минуте матча на «Энфилде» вышел вперед благодаря голу Ривалдо. К 79-й минуте счет был равным — 1:1, но «Ливерпулю» удался «подвиг на заказ». Нил Меллор забил второй мяч, а все тот же Джеррард фирменным дальним ударом — третий.

25 мая 2005 года. Стамбул. &quot;Милан&quot; - &quot;Ливерпуль&quot; - 3:3 (по пенальти - 2:3). Стивен ДЖЕРРАРД празднует победу с болельщиками. Стамбульское чудо. Лучший финал в истории Лиги чемпионов

В плей-офф главным героем «Ливерпуля» стал испанец Луис Гарсия, забивавший в каждом раунде. «Красные» прошли леверкузенский «Байер», «Ювентус» и «Челси» благодаря домашним победам и выездной модели Бенитеса, игравшего на 0:0. Причем гол Гарсии в ворота лондонцев в дебюте ответной встречи до сих пор остается предметом жарких споров — пересек ли мяч линию ворот полностью, до того как его выбил Вильям Галлас?

Учитывая обстоятельства, вполне логично, что фаворитом финала являлся «Милан». Итальянцы легко обошли в группе «Барселону», а также донецкий «Шахтер» и «Селтик», затем одержали пять побед подряд в плей-офф. Дважды был обыгран «Манчестер Юнайтед», а в четвертьфинальном дерби с «Интером» преимущество красно-черных так взбесило болельщиков соперника, что те устроили беспорядки, сорвали ответную игру (та самая история с фаером, брошенным во вратаря Диду), и их команда получила «баранку». После этого «Милан» уверенно обыграл дома голландский ПСВ и был одной ногой в финале. Но вот тут прозвучал тревожный звонок — в Эйндховене Андрей Шевченко и компания к 90-й минуте проигрывали 0:2. От дополнительного времени миланцев спас в компенсированное время Массимо Амброзини, но осадочек остался.

Реакция игроков «Милана» на нереализованный момент Андрея Шевченко.
Фото Global Look Press

Планы насмарку

Впрочем, команда Карло Анчелотти с оптимизмом смотрела в будущее и финал начала соответственно. Если у Бенитеса и были планы сыграть осторожно и попытаться вновь получить 0:0, то их можно было отправлять в мусорную корзину уже через 20 секунд после начала встречи.

«Милан» забил в первой же атаке: Джимми Траоре уронил Кака на правом фланге атаки номинальных гостей, Андреа Пирло подал со стандарта в штрафную, а там никто из ливерпульцев не уследил за Паоло Мальдини. Защитник-ветеран, которому вскоре исполнилось 37, послал мяч в ворота и стал самым возрастным автором гола в финалах Лиги чемпионов. После такого дебюта «Ливерпуль» явно растерялся.

Вскоре Гарсия вынужден был выносить мяч из ворот после подачи углового и удара Шевченко. В середине тайма англичане потеряли из-за травмы Гарри Кьюэлла, вместо австралийца вышел опытный Владимир Шмицер. А через несколько минут Шевченко забил второй гол, но его отменили из-за офсайда. Нельзя сказать, что на поле в эти минуты была одна команда, но красные выглядели очень бледно.

На 38-й минуте испанский арбитр Мануэль Мехуто Гонсалес не согласился, что Алессандро Неста сыграл рукой в своей штрафной, а в ответной атаке Шевченко вывел Эрнана Креспо на пустые ворота — 2:0. Пять минут спустя аргентинец вышел один на один с Ежи Дудеком, который также провел далеко не лучший первый тайм, и оформил дубль. Нокаут?

Именно так думали многие болельщики в разных уголках планеты, после первого тайма выключив телевизоры и отправившись спать. И совершили огромную ошибку.

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На повторе

И у тех, кто поздним майским вечером так и не увидел второй тайм, и у тех, кто просто хранит дома коллекцию лучших матчей любимой команды, есть еще один повод выбрать вечер и насладиться тем самым матчем «Ливерпуля» и «Милана» — новый телевизор Haier 65 Smart TV S4. На нем даже хорошо знакомую игру вы увидите словно впервые.

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Футболисты «Ливерпуля».
Вратарь Ежи Дудек принимает поздравления от партнеров по «Ливерпулю».
Фото Global Look Press

Шесть минут, которые потрясли «Милан»

Перерыв в футболе длится ровно 15 минут. Примерно столько же времени команде Бенитеса понадобилось, чтобы отыграться во втором тайме. Благодаря множеству интервью мы примерно знаем, что происходило в раздевалке «Ливерпуля» — испанский тренер пытался разговаривать с игроками по-английски, мотивирующую речь произнес Джеррард.

Бенитес выпустил на поле опытнейшего Дитмара Хаманна, перешел на игру в три защитника и сумел удивить соперников. Причем поначалу ничего не предвещало беды: «Милан» продолжил атаковать и имел моменты для четвертого гола. Но Дудек выручил после удара Шевченко со штрафного. А вскоре мы увидели самый настоящий шок-контент. Причем не важно, за кого вы болели в том матче.

Начал все Йон-Арне Риисе — норвежец не раз уже пытался подавать в штрафную, но безрезультатно. А на 54-й минуте все-таки нашел голову Джеррарда, отправившего мяч в верхний угол ворот. Команды едва успели начать с центра, как вышедшие на замену игроки «Ливерпуля» соорудили второй гол — Хаманн отдал, Шмицер пробил из-за пределов штрафной. Дида немного опоздал с прыжком и вынужден был вынимать мяч из сетки.

25 мая 2014 года. Стамбул. &quot;Милан&quot; &ndash; &quot;Ливерпуль&quot; &ndash; 3:3 (3:0, 0:3, 0:0). Пенальти &ndash; 2:3. Еж Дудек парирует решающий удар в исполнении Андрея Шевченко. «Вы знаете, кто перед вами? Это Господь Бог». Пять историй о легендарном финале Лиги чемпионов

Прошло еще четыре минуты, и Джеррард упал в штрафной после контакта с Дженнаро Гаттузо. Пенальти! К точке подошел Хаби Алонсо, но его удар отразил голкипер. Впрочем, испанец моментально реабилитировался, оказавшись первым на подборе. Огромное преимущество «Милана» растаяло быстрее, чем мороженое в середине июля.

Играть оставалось еще полчаса, и итальянская команда вовсе не выглядела деморализованной. 10 минут спустя уже Траоре вынужден был выносить мяч из пустых ворот после удара Шевченко. Обе команды искали счастья у чужих ворот, но сил, как казалось, больше осталось у «Милана». Особенно заметно это стало в дополнительные полчаса, когда красно-черные прижали английский клуб к воротам. Идеальную возможность решить все в пользу «Милана» имел Шевченко, но Дудек каким-то чудом взял и первый удар, и добивание. А между тем шла 118-я минута!

Возможно, эти спасения зарядили польского вратаря и на серию 11-метровых, где он сразу напугал Сержиньо, пробившего выше, а затем вытащил удар Пирло. Плеймейкер миланцев и пробил неплохо, но Дудек полетел в тот же угол. 2:0 после двух попыток. Но тут и Дида спас, взяв удар Риисе. А решающий пенальти не забил Шевченко — форвард пробил по центру, но Дудек, уже падая, выставил руку. Жирная точка в матче, где по ходу все перевернулось с ног на голову. Игроки и болельщики «Ливерпуля» праздновали в Стамбуле до раннего утра.

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Период действия: с 19.12.23 по 19.01.24.
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