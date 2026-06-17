Мартинес заявил, что доволен самоотдачей игроков сборной Португалии в матче ЧМ-2026 с ДР Конго

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал ничью со сборной ДР Конго в первом матче группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла в среду, 17 июня, на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась со счетом 1:1. Единственный гол португальцев забил Жоау Невеш, который был признан лучшим игроком матча.

«Мы начали матч очень хорошо. Гол должен был стать отличным моментом, но не стал. Думаю, мы потеряли глубину в атаке, утратили плавность владения и позволили сопернику вернуться в игру. Уверенность, которую они обрели после гола, сделала матч очень сложным — но на чемпионатах мира так и бывает. Я полностью удовлетворен отношением команды. Проблемы в самоотдаче или желании не было — мы продолжали бороться до самого конца. Этот матч может многое нам дать для роста», — приводит пресс-служба ФИФА слова Мартинеса.