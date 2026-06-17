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17 июня, 23:00

Мбаппе высказался о своем рекорде по голам за сборную Франции: «Двигаемся дальше»

Сергей Филин

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал выход на первое место в рейтинге бомбардиров национальной команды.

В ночь с 16 на 17 июня 27-летний форвард оформил дубль в матче чемпионата мира-2026 против Сенегала (3:1). Для Мбаппе голы стали 57-м и 58-м за сборную Франции.

По количеству забитых мячей за национальную команду нападающий обошел экс-игрока сборной Оливье Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории «Трехцветных».

Вечером 17 июня футболист опубликовал пост с фотографией футболки, на которой изображена цифра «58».

«Испытываю огромную гордость, став лучшим бомбардиром в истории нашей сборной — страны, за которую выступало столько великих игроков. Спасибо всем моим партнерам по команде, тренерскому штабу и Федерации футбола Франции за неизменное доверие с самого первого дня. И спасибо вам за вашу поддержку. Двигаемся дальше, впереди еще много работы», — написал Мбаппе в социальных сетях.

На ЧМ-2026 после победы над Сенегалом Франция занимает второе место в квартете I. 23 июня она сыграет с Ираком, а 26 июня — с Норвегией.

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