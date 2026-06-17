Англия — Хорватия: Кейн реализовал пенальти со второй попытки

Сборная Англии открыла счет в матче 1-го тура группы L чемпионата мира-2026 против сборной Хорватии — 1:0.

На 12-й минуте Харри Кейн забил гол с пенальти. Он реализовал 11-метровый со второй попытки. После первого удара главный арбитр Клеман Тюрпен распорядился перебить пенальти из-за того, что хорватский вратарь Доминик Ливакович преждевременно вышел из ворот.

Игра проходит на стадионе «AT&T» в Арлингтоне (США). «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Англия — Хорватия.