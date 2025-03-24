Сборная Новой Зеландии вышла на чемпионат мира-2026

Сборная Новой Зеландии стала пятым участником чемпионата мира по футболу 2026 года.

В финале отборочного турнира новозеландцы одержали победу над Новой Каледонией со счетом 3:0.

Новая Зеландия вышла на чемпионат мира впервые с 2010 года. На данный момент на турнир также квалифицировались Япония и страны-хозяйки (США, Канада, Мексика).

Всего в ЧМ-2026 примут участие 48 команд. Они будут разбиты на 12 групп по четыре коллектива в каждой. Первые две лучшие команды, а также восемь лучших, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф. Финальная часть турнира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.