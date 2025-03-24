Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

24 марта, 11:20

Сборная Новой Зеландии вышла на чемпионат мира-2026

Алина Савинова
Футболисты сборной Новой Зеландии по футболу.
Фото Getty Images

Сборная Новой Зеландии стала пятым участником чемпионата мира по футболу 2026 года.

В финале отборочного турнира новозеландцы одержали победу над Новой Каледонией со счетом 3:0.

Новая Зеландия вышла на чемпионат мира впервые с 2010 года. На данный момент на турнир также квалифицировались Япония и страны-хозяйки (США, Канада, Мексика).

Всего в ЧМ-2026 примут участие 48 команд. Они будут разбиты на 12 групп по четыре коллектива в каждой. Первые две лучшие команды, а также восемь лучших, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф. Финальная часть турнира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Новой Зеландии по футболу
Читайте также
В СФ опровергли информацию о возможном изъятии пустующих квартир
Умер итальянский актер сериала «Спрут» Ремо Джироне
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ValeraK

    Я верю, что мы победим 5:0 =))

    27.03.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Конго-Замбия отменён...

    24.03.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    All blak...

    24.03.2025

  • Солёный

    Замбийские студенты в России есть же. Вот с ними и согласовали. ))))

    24.03.2025

  • DemolisherAjax

    3 раза вничью вроде сыграли,если правильно помню )

    24.03.2025

  • ValeraK

    Сегодня Конго - Замбия. А как наши идиоты из РФС согласовали завтрашнюю дату для матча Россия - Замбия?))

    24.03.2025

  • arno11

    Вы оказались правы на 50%. Прошлый чемпион с 2006 года уже нет, Новая Зеландия теперь - да.

    24.03.2025

  • andyk82

    Австралия лоханулась, перейдя в Азию. Именно она бы сейчас выходила, а не Н. Зеландия

    24.03.2025

  • СЕРХИО76

    Что то Россия давно с Новой Каледонией не играла?

    24.03.2025

  • fonkom

    И страны-организаторы.

    24.03.2025

  • Leonsio_

    Кстати, на чемпионате 2010 года Новая Зеландия была единственной командой, не проигравшей ни одного матча.

    24.03.2025

  • bvp

    На ЧМ теперь два стопроцентных участника - прошлый чемпион и Новая Зеландия.

    24.03.2025

  • Александр Коваль

    Надо бы с ними сыграть

    24.03.2025

  • freak

    All Whites!!

    24.03.2025

    • Германия в отборе на ЧМ-2026 сыграет со Словакией, Северной Ирландией и Люксембургом

    Литва — Финляндия: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости