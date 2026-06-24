Хорватия победила Панаму в матче ЧМ-2026

Сборная Хорватии переиграла Панаму в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада).

Единственный гол забил нападающий Анте Будимир с передачи Йосипа Станишича на 54-й минуте.

Хорваты набрали 3 очка и занимают 3-е место в группе L. Панамцы идут на последней строчке (0 очков) и потеряли шансы на выход в плей-офф.

В третьем туре Хорватия сыграет с Ганой, а Панама — с Англией. Оба матча пройдут в субботу, 27 июня.