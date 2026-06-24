Панама — Хорватия: Будимир открыл счет в матче ЧМ-2026

Сборная Хорватии открыла счет в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Панамы.

Хорватский нападающий Анте Будимир, вышедший на замену в перерыве, на 54-й минуте забил с передачи Йосипа Станишича.

Игра проходит на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада).

Панама начала чемпионат мира с поражения от Ганы со счетом 0:1. Хорватия в первом туре уступила Англии — 2:4. Обе сборные выступают в группе L, где также играют Англия и Гана.