Германия в отборе на ЧМ-2026 сыграет со Словакией, Северной Ирландией и Люксембургом

После четвертьфиналов плей-офф Лиги наций стали известны все группы квалификации чемпионата мира-2026.

Отборочный турнир пройдет с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. ЧМ-2026 состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Группа А: Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

Группа В: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

Группа С: Дания, Греция, Шотландия, Белоруссия.

Группа D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан.

Группа E: Испания, Турция, Грузия, Болгария.

Группа F: Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения.

Группа G: Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта.

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.

Группа I: Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия.

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн.

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.

Группа L: Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Напрямую в финальную стадию выходят 12 победителей групп, четыре оставшихся места будут разыграны в стыковых матчах с участием 12 сборных, которые заняли вторые места, а также четырех сборных, попавших через Лигу наций.