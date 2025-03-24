Германия в отборе на ЧМ-2026 сыграет со Словакией, Северной Ирландией и Люксембургом
После четвертьфиналов плей-офф Лиги наций стали известны все группы квалификации чемпионата мира-2026.
Отборочный турнир пройдет с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. ЧМ-2026 состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Группа А: Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.
Группа В: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.
Группа С: Дания, Греция, Шотландия, Белоруссия.
Группа D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан.
Группа E: Испания, Турция, Грузия, Болгария.
Группа F: Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения.
Группа G: Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта.
Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.
Группа I: Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия.
Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн.
Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.
Группа L: Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.
Напрямую в финальную стадию выходят 12 победителей групп, четыре оставшихся места будут разыграны в стыковых матчах с участием 12 сборных, которые заняли вторые места, а также четырех сборных, попавших через Лигу наций.