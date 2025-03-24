Литва примет Финляндию в матче отбора чемпионата мира

Сборные Литвы и Финляндии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в понедельник, 24 марта. Игра пройдет на стадионе имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе (Литва) и начнется в 20.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Литва — Финляндия можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

24 марта, 20:00. Darius & Girenas Stadium (Каунас)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис.

Литва и Финляндия попали в группу с Польшей, Мальтой и Нидерландами. В первом матче цикла Литва проиграла Польше (0:1), а Финляндия победила Мальту (1:0).

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с участием 48 сборных.