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Сегодня, 04:10

Англия и Гана — в шаге от плей-офф, Хорватии нельзя проигрывать в последнем туре. Расклады в группе L ЧМ-2026

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Игроки сборной Англии после ничьей с Ганой.
Фото Reuters

После матчей второго тура в группе L никто не гарантировал себе место в плей-офф чемпионата мира. Англия и Гана после ничьей 0:0 в очной встрече набрали по 4 очка и занимают две верхние строчки в квартете. Хорватия после победы над Панамой со счетом 1:0 вернулась в борьбу за прямую путевку, а центральноамериканская команда уже не поднимется выше четвертого места и утратила шансы на плей-офф.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Результаты матчей второго тура группы L: Англия — Гана — 0:0, Хорватия — Панама — 1:0.

Чемпионат мира-2026. Группа L

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

2

1

1

0

4-2

4

2. Гана

2

1

1

0

1-0

4

3. Хорватия

2

1

0

1

3-4

3

4. Панама

2

0

0

2

0-2

0

Матчи 3-го тура: Англия — Панама, Хорватия — Гана. Обе встречи пройдут в ночь на 28 июня и начнутся в 00.00 по московскому времени.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Кому что нужно

— Англии достаточно не проиграть Панаме, чтобы обеспечить выход в 1/16 финала. Ничья даст британцам 5 очков и прямую путевку. Первое место будет у них при ничьей в матче Хорватия — Гана, потому что разница мячей у британцев (+2) лучше, чем у африканцев (+1). Победа почти наверняка оставит Англию первой, но Гана может обойти ее, если тоже наберет 3 очка и отыграет отставание по разнице мячей.

- Гана гарантирует себе прямой выход, если не уступит Хорватии. При победе африканская сборная наберет 7 очков и будет претендовать на первое место. Для лидерства нужно, чтобы Англия не выиграла у Панамы, либо чтобы ганцы обошли британцев по разнице мячей.

Отметим, что и поражения как для Англии, так и для Ганы, скорее всего, не обернутся вылетом. Обе сборные уже набрали по 4 очка: даже если кто-то из них опустится ниже топ-2, то почти наверняка попадет в число лучших третьих мест.

— Хорватии нужна только победа над Ганой для прямой путевки в 1/16 финала. Тогда у балканской сборной будет 6 очков. Первое место в этом случае возможно, если Англия не победит Панаму. При успехе британцев хорваты финишируют вторыми.

Ничья или поражение оставят Хорватию третьей — в этом случае нужно будет сравнивать показатели с другими командами, занявшими третьи места. Ниже она уже не опустится: даже если Панама обыграет Англию, у хорватов будет преимущество над центральноамериканской командой по личной встрече.

— Панама после поражения от Хорватии потеряла шансы на плей-офф. Даже победа над Англией не поднимет ее выше четвертого места. При равенстве очков с хорватами все решит личная встреча, которую Панама проиграла.

На кого могут выйти команды группы L

Победитель группы L сыграет с одной из третьих команд групп E, H, I, J или K.

Второе место группы L попадет на вторую команду группы K (Португалия, Колумбия, ДР Конго, Узбекистан).

Третье место группы L, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы K.

Рейтинг команд, занимающих третьи места, после матчей 2-го тура

И

В

Н

П

М

О

1. Швеция

2

1

0

1

6-6

3

2. Шотландия

2

1

0

1

1-1

3

3. Хорватия

2

1

0

1

3-4

3

4. Алжир

2

1

0

1

2-4

3

5. Парагвай

2

1

0

1

2-4

3

6. Кабо-Верде

2

0

2

0

2-2

2

7. Бельгия

2

0

2

0

1-1

2

8. ДР Конго

1

0

1

0

1-1

1

————————————————————————————————

9. Чехия

2

0

1

1

2-3

1

10. Эквадор

2

0

1

1

0-1

1

11. Босния и Герцеговина

2

0

1

1

2-5

1

12. Сенегал

2

0

0

2

3-6

0

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Парагвай

Франция — Швеция

Южная Корея — Швейцария

Нидерланды — Марокко

Колумбия — Гана

Испания — Австрия

США — Алжир

Египет — Кабо-Верде

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Шотландия

Англия — ДР Конго

Аргентина — Уругвай

Австралия — Иран

Канада — Бельгия

Португалия — Хорватия

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