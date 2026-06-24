Англия и Гана — в шаге от плей-офф, Хорватии нельзя проигрывать в последнем туре. Расклады в группе L ЧМ-2026
После матчей второго тура в группе L никто не гарантировал себе место в плей-офф чемпионата мира. Англия и Гана после ничьей 0:0 в очной встрече набрали по 4 очка и занимают две верхние строчки в квартете. Хорватия после победы над Панамой со счетом 1:0 вернулась в борьбу за прямую путевку, а центральноамериканская команда уже не поднимется выше четвертого места и утратила шансы на плей-офф.
По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.
Результаты матчей второго тура группы L: Англия — Гана — 0:0, Хорватия — Панама — 1:0.
Чемпионат мира-2026. Группа L
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Англия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4-2
|
4
|
2. Гана
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1-0
|
4
|
3. Хорватия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-4
|
3
|
4. Панама
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-2
|
0
Матчи 3-го тура: Англия — Панама, Хорватия — Гана. Обе встречи пройдут в ночь на 28 июня и начнутся в 00.00 по московскому времени.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.
Кому что нужно
— Англии достаточно не проиграть Панаме, чтобы обеспечить выход в 1/16 финала. Ничья даст британцам 5 очков и прямую путевку. Первое место будет у них при ничьей в матче Хорватия — Гана, потому что разница мячей у британцев (+2) лучше, чем у африканцев (+1). Победа почти наверняка оставит Англию первой, но Гана может обойти ее, если тоже наберет 3 очка и отыграет отставание по разнице мячей.
- Гана гарантирует себе прямой выход, если не уступит Хорватии. При победе африканская сборная наберет 7 очков и будет претендовать на первое место. Для лидерства нужно, чтобы Англия не выиграла у Панамы, либо чтобы ганцы обошли британцев по разнице мячей.
Отметим, что и поражения как для Англии, так и для Ганы, скорее всего, не обернутся вылетом. Обе сборные уже набрали по 4 очка: даже если кто-то из них опустится ниже топ-2, то почти наверняка попадет в число лучших третьих мест.
— Хорватии нужна только победа над Ганой для прямой путевки в 1/16 финала. Тогда у балканской сборной будет 6 очков. Первое место в этом случае возможно, если Англия не победит Панаму. При успехе британцев хорваты финишируют вторыми.
Ничья или поражение оставят Хорватию третьей — в этом случае нужно будет сравнивать показатели с другими командами, занявшими третьи места. Ниже она уже не опустится: даже если Панама обыграет Англию, у хорватов будет преимущество над центральноамериканской командой по личной встрече.
— Панама после поражения от Хорватии потеряла шансы на плей-офф. Даже победа над Англией не поднимет ее выше четвертого места. При равенстве очков с хорватами все решит личная встреча, которую Панама проиграла.
На кого могут выйти команды группы L
Победитель группы L сыграет с одной из третьих команд групп E, H, I, J или K.
Второе место группы L попадет на вторую команду группы K (Португалия, Колумбия, ДР Конго, Узбекистан).
Третье место группы L, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы K.
|
Рейтинг команд, занимающих третьи места, после матчей 2-го тура
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Швеция
|
2
|
1
|
0
|
1
|
6-6
|
3
|
2. Шотландия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1-1
|
3
|
3. Хорватия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-4
|
3
|
4. Алжир
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
5. Парагвай
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
6. Кабо-Верде
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2-2
|
2
|
7. Бельгия
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
8. ДР Конго
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
————————————————————————————————
|
9. Чехия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
|
10. Эквадор
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-1
|
1
|
11. Босния и Герцеговина
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-5
|
1
|
12. Сенегал
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-6
|
0
В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— разница мячей;
— забитые мячи;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);
— место в рейтинге ФИФА.
Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас
Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:
Германия — Парагвай
Франция — Швеция
Южная Корея — Швейцария
Нидерланды — Марокко
Колумбия — Гана
Испания — Австрия
США — Алжир
Египет — Кабо-Верде
Бразилия — Япония
Кот-д'Ивуар — Норвегия
Мексика — Шотландия
Англия — ДР Конго
Аргентина — Уругвай
Австралия — Иран
Канада — Бельгия
Португалия — Хорватия