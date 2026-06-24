Англия и Гана — в шаге от плей-офф, Хорватии нельзя проигрывать в последнем туре. Расклады в группе L ЧМ-2026

После матчей второго тура в группе L никто не гарантировал себе место в плей-офф чемпионата мира. Англия и Гана после ничьей 0:0 в очной встрече набрали по 4 очка и занимают две верхние строчки в квартете. Хорватия после победы над Панамой со счетом 1:0 вернулась в борьбу за прямую путевку, а центральноамериканская команда уже не поднимется выше четвертого места и утратила шансы на плей-офф.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Результаты матчей второго тура группы L: Англия — Гана — 0:0, Хорватия — Панама — 1:0.

Чемпионат мира-2026. Группа L

И В Н П М О 1. Англия 2 1 1 0 4-2 4 2. Гана 2 1 1 0 1-0 4 3. Хорватия 2 1 0 1 3-4 3 4. Панама 2 0 0 2 0-2 0

Матчи 3-го тура: Англия — Панама, Хорватия — Гана. Обе встречи пройдут в ночь на 28 июня и начнутся в 00.00 по московскому времени.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Кому что нужно

— Англии достаточно не проиграть Панаме, чтобы обеспечить выход в 1/16 финала. Ничья даст британцам 5 очков и прямую путевку. Первое место будет у них при ничьей в матче Хорватия — Гана, потому что разница мячей у британцев (+2) лучше, чем у африканцев (+1). Победа почти наверняка оставит Англию первой, но Гана может обойти ее, если тоже наберет 3 очка и отыграет отставание по разнице мячей.

- Гана гарантирует себе прямой выход, если не уступит Хорватии. При победе африканская сборная наберет 7 очков и будет претендовать на первое место. Для лидерства нужно, чтобы Англия не выиграла у Панамы, либо чтобы ганцы обошли британцев по разнице мячей.

Отметим, что и поражения как для Англии, так и для Ганы, скорее всего, не обернутся вылетом. Обе сборные уже набрали по 4 очка: даже если кто-то из них опустится ниже топ-2, то почти наверняка попадет в число лучших третьих мест.

— Хорватии нужна только победа над Ганой для прямой путевки в 1/16 финала. Тогда у балканской сборной будет 6 очков. Первое место в этом случае возможно, если Англия не победит Панаму. При успехе британцев хорваты финишируют вторыми.

Ничья или поражение оставят Хорватию третьей — в этом случае нужно будет сравнивать показатели с другими командами, занявшими третьи места. Ниже она уже не опустится: даже если Панама обыграет Англию, у хорватов будет преимущество над центральноамериканской командой по личной встрече.

— Панама после поражения от Хорватии потеряла шансы на плей-офф. Даже победа над Англией не поднимет ее выше четвертого места. При равенстве очков с хорватами все решит личная встреча, которую Панама проиграла.

На кого могут выйти команды группы L

Победитель группы L сыграет с одной из третьих команд групп E, H, I, J или K.

Второе место группы L попадет на вторую команду группы K (Португалия, Колумбия, ДР Конго, Узбекистан).

Третье место группы L, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы K.

Рейтинг команд, занимающих третьи места, после матчей 2-го тура И В Н П М О 1. Швеция 2 1 0 1 6-6 3 2. Шотландия 2 1 0 1 1-1 3 3. Хорватия 2 1 0 1 3-4 3 4. Алжир 2 1 0 1 2-4 3 5. Парагвай 2 1 0 1 2-4 3 6. Кабо-Верде 2 0 2 0 2-2 2 7. Бельгия 2 0 2 0 1-1 2 8. ДР Конго 1 0 1 0 1-1 1 ———————————————————————————————— 9. Чехия 2 0 1 1 2-3 1 10. Эквадор 2 0 1 1 0-1 1 11. Босния и Герцеговина 2 0 1 1 2-5 1 12. Сенегал 2 0 0 2 3-6 0

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Парагвай

Франция — Швеция

Южная Корея — Швейцария

Нидерланды — Марокко

Колумбия — Гана

Испания — Австрия

США — Алжир

Египет — Кабо-Верде

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Шотландия

Англия — ДР Конго

Аргентина — Уругвай

Австралия — Иран

Канада — Бельгия

Португалия — Хорватия