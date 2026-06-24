Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 03:43

Колумбия — ДР Конго: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборные Колумбии и ДР Конго объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Колумбия: Камило Варгас, Даниэль Муньос, Давинсон Санчес, Джон Лукуми, Хоан Мохика, Густаво Пуэрта, Хамес Родригес, Джон Ариас, Джефферсон Лерма, Луис Диас, Луис Хавьер Суарес.

ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Аарон Ван-Биссака, Шансель Мбемба, Аксель Туанзебе, Стив Капуади, Артур Масуаку, Нгал`айель Мукау, Самюэль Мутуссами, Эдо Кайембе, Седрик Бакамбу, Йоан Висса.

Игра пройдет на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Начало — в 05.00 по московскому времени.

Колумбия начала чемпионат мира с победы над Узбекистаном со счетом 3:1. ДР Конго в первом туре сыграла вничью с Португалией — 1:1. Обе сборные выступают в группе K.

Чемпионат мира. Группа K.
24 июня, 05:00. Estadio Akron (Сапопан)
Колумбия
ДР Конго
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Колумбии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Хорватия победила Панаму в матче ЧМ-2026
Англия — Гана: в ворота англичан не назначен пенальти
Панама — Хорватия: Будимир открыл счет в матче ЧМ-2026
Колдун из Ганы — виновник провала Англии и невероятного промаха Кейна. Этот же шаман когда-то проклял Роналду
Фернандеш: «Криштиану живет ради голов, и сборной Португалии нужен Криштиану, чтобы забивать голы»
Модрич сыграл 200-й матч за Хорватию, больше на уровне сборных только у Роналду, Месси и Аль-Мутавы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Англия — Гана: в ворота англичан не назначен пенальти

Хорватия победила Панаму в матче ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости