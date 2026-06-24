Англия — Гана: в ворота англичан не назначен пенальти

На 79-й минуте матча 2-го тура группового турнира ЧМ-2026 Англия — Гана (0:0) судья Эктор Саид Мартинес ошибочно не назначил пенальти в ворота англичан, а видеоассистенты Армандо Вильярреал, Эрик Миранда и Абдулла Аль-Шехри в его действия не вмешались и не помогли исправить эту ошибку.

Атаку ганцев в центре поля начал Абдул Фатаву. Он без фола отобрал мяч у Эберечи Эзе, оттерев того плечом. Затем Фатаву отдал пас Принсу Аду, который вбежал в штрафную англичан, где его сбили. В момент передачи Аду не находился за линией офсайда.

Арбитр значительно отстал и вряд ли мог видеть детали случившегося. Он неверно оценил действия Эзри Консы, который совершил прыжок, не сыграл в мяч и сфолил на Аду, ударив его по ноге и сбив.

Так как ганец убегал один на один с вратарем и контролировал мяч, а Конса пытался его выбить, судье следовало назначить пенальти и вынести англичанину предупреждение за лишение соперника явной возможности забить гол (при попытке сыграть в мяч в штрафной площади удаление не применяется).

Раз Мартинес этого не сделал, на помощь должен был прийти ВАР, так как случилась явная и очевидная ошибка, но этого почему-то не произошло.