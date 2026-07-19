Матч Франция — Англия стал шестой игрой с 10+ голами в истории чемпионатов мира

Сборная Англии победила сборную Франции в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

Это была шестая игра в истории чемпионатов мира, в которой забили 10 и более голов.

Больше забивали только Австрия и Швейцария (7:5, 1954 год), Бразилия и Польша (6:5, 1938), Венгрия и ФРГ (8:3, 1954) и Венгрия и Сальвадор (10:1, 1982). На ЧМ-1958 Франция победила Парагвай со счетом 7:3.

В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Аргентины и Испании.