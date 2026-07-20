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Сегодня, 01:02

Испания победила Аргентину и выиграла ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ферран Торрес.
Фото Getty Images

Сборная Испании — победитель чемпионата мира-2026 в США, Канаде и Мексике.

В финале испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину — 1:0. Единственный гол на 106-й минуте с передачи Нико Уильямса забил Ферран Торрес. Оба футболиста вышли на замену по ходу встречи.

Испания во второй раз в истории выиграла чемпионат мира (впервые с 2010 года) и сравнялась по числу побед с Францией и Уругваем. Теперь испанцев опережают только Бразилия (5 побед), Германия (4), Италия (4) и Аргентина (3).

Аргентина в четвертый раз в истории уступила в решающем матче ЧМ.

Ферран Торрес.Совершенная Испания разрушила магию Аргентины и Месси. А Кубок мира принес невезучий Ферран!
Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
1:0
Аргентина

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Сборная Аргентины по футболу
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