Тухель: «Сборная Англии почти не позволяет себе гордиться третьим местом на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над сборной Англии (6:4) в матче чемпионата мира-2026.

«Это первая медаль за 60 лет, лучший результат на чемпионате мира за пределами своей страны, так что я надеюсь, что со временем игроки смогут гордиться этим.

Мы очень соревновательны, поэтому почти не позволяем себе гордиться третьим местом. Восемнадцать месяцев назад мы поставили перед собой высшую цель, высшую мечту. Мы были очень-очень амбициозны в своей мечте выйти в финал и выиграть чемпионат мира, так что это очень-очень больно, когда упускаешь эту возможность.

Боль останется надолго, но со временем утихнет, шрам останется. Такова суть спорта высшего уровня.

Нельзя достаточно высоко оценить эту игру, этот настрой сегодня. У нас было на один день меньше на подготовку, у нас было на тысячи и тысячи километров больше в наших мышцах и телах, мы приехали с высоты, мы приехали из жары, мы играли вдесятером, и снова нашли способ показать себя.

Эта игра определенно поможет нам, даже если часть нас никогда не позволит полностью отпраздновать бронзовую медаль. Но я думаю, что это очень важно.

Сегодня в отеле Джордан Хендерсон произнес очень впечатляющую речь, чтобы правильно расставить акценты и настроить всех на нужный лад. Он невероятно помог. Это было очень эмоционально и очень-очень впечатляюще», — цитирует немецкого специалиста PA.

Сборная Англии завоевала первую медаль чемпионата мира c 1966 года.