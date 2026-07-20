Родри — о «Золотом мяче» ЧМ-2026: «Я пример преодоления трудностей»

Полузащитник сборной Испании Родри поделился эмоциями после получения приза лучшему игроку чемпионата мира-2026.

В финале ЧМ-2026 Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

«Они видят, что игрок, достигший вершин успеха и упавший в пучину отчаяния, благодаря упорному труду в итоге получает вознаграждение. Я пример преодоления трудностей. Многие меня не знают, но я чувствовал поддержку и любовь людей в Испании», — цитирует Родри Marca.

Ранее вместе со сборной Испании Родри выигрывал чемпионат Европы-2024 и Лигу наций в сезоне-2022/23. Всего за национальную команду он забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 70 играх. Родри дебютировал за сборную в 2018 году.