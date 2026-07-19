Мбаппе: «Я бы предпочел не быть лучшим бомбардиром в истории ЧМ и сыграть в финале»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свое достижение — он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«Я бы предпочел не быть лучшим бомбардиром в истории и сыграть в матче завтра», — цитирует 27-летнего футболиста Fox Sports.

В матче за третье место со сборной Англии (6:4) Мбаппе забил два гола. Теперь у него 22 гола в матчах чемпионатов мира. Он опередил по этому показателю форварда сборной Аргентины Лионеля Месси (21 гол) и возглавил список бомбардиров турнира за всю историю.

В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Аргентины и Испании.