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Сегодня, 05:21

Мбаппе: «Я бы предпочел не быть лучшим бомбардиром в истории ЧМ и сыграть в финале»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свое достижение — он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«Я бы предпочел не быть лучшим бомбардиром в истории и сыграть в матче завтра», — цитирует 27-летнего футболиста Fox Sports.

В матче за третье место со сборной Англии (6:4) Мбаппе забил два гола. Теперь у него 22 гола в матчах чемпионатов мира. Он опередил по этому показателю форварда сборной Аргентины Лионеля Месси (21 гол) и возглавил список бомбардиров турнира за всю историю.

В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Аргентины и Испании.

Нападающий сборной Англии Букайо Сака и&nbsp;вратарь сборной Франции Майк Меньян в&nbsp;матче за&nbsp;третье место на&nbsp;ЧМ-2026.Что. Это. Было? Десять мячей в матче за третье место — Англия и Франция показали всем, что такое зрелище!

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Килиан Мбаппе
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