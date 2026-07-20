Шакира поддержала сборную Аргентины после поражения в финале ЧМ-2026: «Очень горжусь вами»

Колумбийская певица Шакира обратилась к сборной Аргентины и ее капитану Лионелю Месси после финала чемпионата мира-2026.

19 июля аргентинцы уступили Испании в дополнительное время со счетом 0:1. Шакира выступила в перерыве матча.

«Моим дорогим аргентинцам! Я очень горжусь вами. Лионель Месси — величайший. Я благодарна за то, что вы так хорошо представили всех латиноамериканцев на этом чемпионате мира. Всегда в моем сердце!» — написала Шакира в своих соцсетях.

Также она поздравила испанцев с чемпионством.

«Испания! Горжусь тем, что снова могу разделить успех с вами на чемпионате мира! Поздравляю!» — добавила певица.

Испания выиграла чемпионат мира второй раз в истории. В финале 2010 года испанцы победили Нидерланды (1:0 доп. вр.). Аргентина трижды становилась чемпионом мира: в 1978, 1986 и 2022 годах.