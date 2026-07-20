Харт — о том, что Месси просил удалить Кукурелью за прикрытый рот: «Мне совсем не понравилось это»

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт раскритиковал форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который пожаловался судье на защитника сборной Испании Марка Кукурелью, прикрывающего рот рукой во время финала чемпионата мира-2026.

Матч прошел 19 июля и завершился победой испанцев в дополнительное время со счетом 1:0. В одном из игровых эпизодов Кукурелья что-то сказал, прикрывая рот рукой. После этого он быстро убрал ее. Это заметил Месси — аргентинец поднял свою руку и потребовал удалить соперника.

«Ого! Вау! Да, мне совсем не понравилось это от Месси. Вы понимаете, насколько сильна Испания, если даже Месси прибегает к этому», — приводит Daily Mail слова Харта.

Аргентина дошла до финала чемпионата мира в седьмой раз в истории и потерпела четвертое поражение в матчах за золото. В 1978, 1986 и 2022 годах аргентинцы выигрывали турнир.