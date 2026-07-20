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Фабиан Руис стал третьим игроком в XXI веке, выигравшим ЛЧ и ЧМ в одном сезоне

Руслан Минаев

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Испании Фабиан Руис установил редкое достижение.

Хавбек стал третьим игроком в XXI веке, который стал победителем Лиги чемпионом и чемпионата мира в одном сезоне и при этом сыграл в обоих финалах, сообщает Opta.

«ПСЖ» победил «Арсенал» (1:1, пенальти 4:3) в финале ЛЧ-2025/26. Испания обыграла Аргентину (1:1 после дополнительного времени) в финале ЧМ-2026. Ранее ЛЧ и ЧМ в одном сезоне выигрывали защитники Рафаэль Варан («Реал» и сборная Франции) в 2018-м и Роберто Карлос («Реал» и сборная Бразилии) в 2002-м.

Фабиан Руис.Недооцененный и незаменимый. Фабиан Руис — один из главных героев Испании

Руис провел 50 матчей за сборную Испании — с ним в составе национальная команда не потерпела ни одного поражения в основное время: 35 побед и 15 ничьих. Серия началась в июне 2019 года.

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