Семин: «Считаю, что Месси, если и заканчивает выступление в сборной, то победой»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

В решающем матче, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

«Я считаю, что Месси, если и заканчивает выступление в сборной, то победой. Эти игроки, многие из которых заканчивают игру за сборную, делают это на победной ноте, потому что они дали радость болельщикам. Они отдали все силы в этих матчах», — сказал Семин «СЭ».

Месси выступил на шестом для себя чемпионате мира.