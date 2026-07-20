Эрдоган поздравил сборную Испании с победой в ЧМ-2026

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на победу Испании в финале чемпионата мира-2026.

В воскресенье, 19 июля, Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

«От всей души поздравляю сборную Испании, ставшую чемпионом мира по футболу 2026 года. Передаю дружественному народу Испании приветствия и самые теплые пожелания от имени моей страны и моего народа», — написал Эрдоган в соцсетях.

Чемпионат мира проходил в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в нем приняли участие 48 сборных.