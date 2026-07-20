Отаменди заявил, что игроки сборной Испании всю неделю перед финалом ЧМ-2026 жаловались на судейство

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди по окончании финального матча чемпионата мира-2026 вступил в перепалку с полузащитником сборной Испании Родри.

В воскресенье, 19 июля, испанцы в дополнительное время обыграли аргентинцев со счетом 1:0. После финального свистка Отаменди обвинил Родри в постоянных жалобах в течение недели на судейство в пользу Аргентины.

«Перестань болтать, идиот, вы всю неделю плакали. Ты и (Эмерик) Лапорт, оба. Это не круто, вы плакали из-за судей, приятель. Разве ты не видел, что Лапорт сказал на этой неделе?» — приводит Marca слова Отаменди в ходе перепалки с Родри.

Испания во второй раз в истории выиграла чемпионат мира и сравнялась по числу побед с Францией и Уругваем.