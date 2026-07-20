Сборная Нидерландов получила приз за честную игру на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) наградила сборную Нидерландов призом за честную игру по итогам чемпионата мира-2026.

Голландцы дошли до 1/16 финала и уступили Марокко со счетом 1:1 (пенальти 2:3). За четыре матча ЧМ-2026 футболисты сборной Нидерландов получили три желтые карточки.

Награда за честную игру на ЧМ была введена в 1970 году. Четыре раза ее получала сборная Бразилии и трижды — сборные Испании и Англии.

В финале ЧМ-2026 Испания победила Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0.