Семин объяснил победу Испании в финале ЧМ-2026

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе сборной Испании на чемпионате мира-2026.

В решающем матче, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

«Весь чемпионат оставил у меня очень большое впечатление. Очень масштабное и от финала. Испания подошла к нему в лучшем физическом состоянии. Они были в этом плане сильнее Аргентины. Тот состав, который есть у Аргентины, наверное, уже подводил итоги восьмилетия, потому что игроки очень возрастные, в том числе Месси. Победа испанцев закономерна, но были и свои нюансы. Такие как удаление. К чему Энцо это сделал? И Паредес должен был получать вторую желтую. Но аргентинцы просто не успевали за испанцами, у которых и оборона и атака были на высшем уровне», — сказал Семин «СЭ».

Также бывший тренер призвал проанализировать игру испанской сборной.

«Нам всем нужно проанализировать испанцев. И задать вопрос: «Почему Испания?». Женщины — чемпионы мира, мужчины — тоже. Все это потому что огромное внимание уделяется детско-юношескому футболу на всех этапах. Нам нужно обратить на это внимание», — добавил Семин.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в нем приняли участие 48 сборных.