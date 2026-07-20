Газзаев — о Месси: «К сожалению, ничего вечного не бывает. Лионель оставил огромный след в мировом футболе»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Дай бог, чтобы наши футболисты хотя бы на 10 процентов провели свою карьеру так, как Месси. К сожалению, ничего вечного не бывает. Лионель оставил огромный след в мировом футболе. Мы наслаждались его изумительной карьерой, его профессионализмом. У них была целая эпоха соперничества с Роналду. И в 39 лет Месси показал высочайший уровень игры на чемпионате мира, был востребован в сборной. А это не просто», — сказал Газзаев «СЭ».

Месси выступил на шестом для него чемпионате мира. 39-летний аргентинец на ЧМ-2026 в 8 матчах забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

В решающем матче, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.