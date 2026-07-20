Хабиб Нурмагомедов встретился с Карлосом Алькарасом на финале ЧМ-2026: «Рад встрече, чемп»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом на стадионе «Метлайф» на финале чемпионата мира-2026.

Алькарас во время церемонии закрытия ЧМ-2026 вынес кейс с кубком мира. В финале Испания обыграла Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0.

«Приятно познакомиться, чемп!» — подписал фото Нурмагомедов.

«Рад был встрече, чемп», — ответил Алькарас.