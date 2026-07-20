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Сегодня, 10:59

Оже-Альяссим — о финале ЧМ-2026: «Поздравляю Испанию. Невероятная команда и спортивная нация»

Руслан Минаев

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу сборной Испании над сборной Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0 в финале чемпионата мира-2026.

«Невероятная атмосфера от фанатов сборной Аргентины. Это было эпично! Поздравляю Испанию. Невероятная команда и спортивная нация. Победа Испании заслуженная — культура спортивного мастерства этой страны проявилась в очередной раз», — написал Оже-Альяссим в соцсети, опубликовав фото с трибун.

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Испанцы стали чемпионами мира во второй раз в истории — при этом они выиграли все два финала, в которых участвовали, и оба завершились в дополнительное время. Первое чемпионство Испания завоевала в 2010 году, победив Нидерланды (1:0).

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Феликс Оже-Альяссим

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