Оже-Альяссим — о финале ЧМ-2026: «Поздравляю Испанию. Невероятная команда и спортивная нация»

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу сборной Испании над сборной Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0 в финале чемпионата мира-2026.

«Невероятная атмосфера от фанатов сборной Аргентины. Это было эпично! Поздравляю Испанию. Невероятная команда и спортивная нация. Победа Испании заслуженная — культура спортивного мастерства этой страны проявилась в очередной раз», — написал Оже-Альяссим в соцсети, опубликовав фото с трибун.

Испанцы стали чемпионами мира во второй раз в истории — при этом они выиграли все два финала, в которых участвовали, и оба завершились в дополнительное время. Первое чемпионство Испания завоевала в 2010 году, победив Нидерланды (1:0).