Касильяс обнимал Хави, Иньесту и Пуйоля, Рамос прыгал вместе с Вильей после гола Торреса в финале ЧМ-2026

Бывший игроки сборной Испании бурно праздновали гол Феррана Торреса в финале чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины.

Форвард отличился на 106-й минуте и принес победу своей национальной команде.

После гола Торреса камеры показали VIP-ложу, где экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс обнимал бывших игроков «Барселоны» Хави, Андреса Иньесту и Карлеса Пуйоля, а Серхио Рамос прыгал вместе с Давидом Вильей, Хесусом Навасом и Фернандо Льоренте. Футболисты входили в состав сборной Испании на ЧМ-2010.

Испанцы стали чемпионами мира во второй раз в истории — при этом они выиграли все два финала, в которых участвовали, и оба завершились в дополнительное время. Первое чемпионство Испания завоевала в 2010 году, победив Нидерланды (1:0).