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Сегодня, 11:56

Касильяс обнимал Хави, Иньесту и Пуйоля, Рамос прыгал вместе с Вильей после гола Торреса в финале ЧМ-2026

Руслан Минаев

Бывший игроки сборной Испании бурно праздновали гол Феррана Торреса в финале чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины.

Форвард отличился на 106-й минуте и принес победу своей национальной команде.

Гол Феррана Торреса в&nbsp;финале ЧМ-2026 Испания&nbsp;&mdash; Аргентина (1:0 ДВ).Ферран Торрес — герой Испании! Его критиковали весь ЧМ, а он забил победный гол в финале

После гола Торреса камеры показали VIP-ложу, где экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс обнимал бывших игроков «Барселоны» Хави, Андреса Иньесту и Карлеса Пуйоля, а Серхио Рамос прыгал вместе с Давидом Вильей, Хесусом Навасом и Фернандо Льоренте. Футболисты входили в состав сборной Испании на ЧМ-2010.

Лионель Месси и&nbsp;Родри.Финал в одни ворота. Испания слишком хороша даже для Месси

Испанцы стали чемпионами мира во второй раз в истории — при этом они выиграли все два финала, в которых участвовали, и оба завершились в дополнительное время. Первое чемпионство Испания завоевала в 2010 году, победив Нидерланды (1:0).

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Андрес Иньеста
Икер Касильяс
Карлес Пуйоль
Серхио Рамос
Фернандо Льоренте
Хави Эрнандес (Хави)
Хесус Навас
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Давид Вилья

Чемпионат мира по футболу 2026

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