Абаскаль о победе Испании на ЧМ-2026: «Мы лучшие! Никто и близко так не играет»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Испании в финале чемпионата мира против Аргентины (1:0 д.в.).

«Мы лучшие. Никто и близко не играет так, как мы», — сказал Абаскаль «СЭ».

Испанцы стали чемпионами мира во второй раз в истории — при этом они выиграли все два финала, в которых участвовали, и оба завершились в дополнительное время. Первое чемпионство Испания завоевала в 2010 году, победив Нидерланды (1:0).