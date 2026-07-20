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Сегодня, 10:00

Абаскаль о победе Испании на ЧМ-2026: «Мы лучшие! Никто и близко так не играет»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Испании в финале чемпионата мира против Аргентины (1:0 д.в.).

«Мы лучшие. Никто и близко не играет так, как мы», — сказал Абаскаль «СЭ».

Испанцы стали чемпионами мира во второй раз в истории — при этом они выиграли все два финала, в которых участвовали, и оба завершились в дополнительное время. Первое чемпионство Испания завоевала в 2010 году, победив Нидерланды (1:0).

Аргентина проиграла Испании в&nbsp;финале ЧМ-2026.За Месси обидно, но Испания — безупречный чемпион. Репортаж из Нью-Джерси

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