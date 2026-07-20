Пуйоль: «Буду вечно благодарен Месси за то, что он дал футболу»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль поделился мнением о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси.

19 июля Аргентина в дополнительное время уступила Испании в финале чемпионата мира-2026 со счетом 0:1. Во время церемонии награждения 39-летний Месси не сдержал слез.

«Если эта сборная дошла до финала, это произошло благодаря ему. Буду вечно благодарен ему за все, что он дал нам как партнер, что он дал футболу», — сказал Пуйоль в эфире DAZN.

Месси выступил на шестом для себя чемпионате мира.