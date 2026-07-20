Фабиан Руис провел 50 матчей за сборную Испании и ни разу не проиграл в основное время

Сборная Испании обыграла сборную Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время в финале чемпионата мира-2026.

Хавбек испанцев Фабиан Руис провел 50 матчей за национальную команду. Полузащитник «ПСЖ» установил редкое достижение — ним в составе сборная Испании не потерпела ни одного поражения в основное время: 35 побед и 15 ничьих. Серия началась в июне 2019 года.

На счету 30-летнего Руиса 7 голов и 12 результативных передач в 50 матчах.