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Сегодня, 10:42

Фабиан Руис провел 50 матчей за сборную Испании и ни разу не проиграл в основное время

Руслан Минаев

Сборная Испании обыграла сборную Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время в финале чемпионата мира-2026.

Хавбек испанцев Фабиан Руис провел 50 матчей за национальную команду. Полузащитник «ПСЖ» установил редкое достижение — ним в составе сборная Испании не потерпела ни одного поражения в основное время: 35 побед и 15 ничьих. Серия началась в июне 2019 года.

Фабиан Руис.Недооцененный и незаменимый. Фабиан Руис — один из главных героев Испании

На счету 30-летнего Руиса 7 голов и 12 результативных передач в 50 матчах.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Фабиан Руис

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