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Сегодня, 11:04

Премьер-министр Испании Санчес поблагодарил сборную страны после триумфа на ЧМ-2026

Алина Савинова

Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на победу сборной страны на чемпионате мира-2026.

В финале турнира, который прошел 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

«Мы — чемпионы мира! Наша сборная — нечто грандиозное! Спасибо, команда», — написал Санчес в своих соцсетях.

Испания во второй раз в истории выиграла чемпионат мира и сравнялась по числу побед с Францией и Уругваем. В финале 2010 года испанцы победили Нидерланды (1:0 доп. вр.).

Дональд Трамп остался вместе с&nbsp;футболистами сборной Испании, когда те&nbsp;праздновали победу на&nbsp;чемпионате мира-2026.Триумф Испании, Трамп влез в чемпионское фото, 28-минутный перерыв: главное за ночь 20 июля на ЧМ-2026
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