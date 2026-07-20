Премьер-министр Испании Санчес поблагодарил сборную страны после триумфа на ЧМ-2026

Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на победу сборной страны на чемпионате мира-2026.

В финале турнира, который прошел 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

«Мы — чемпионы мира! Наша сборная — нечто грандиозное! Спасибо, команда», — написал Санчес в своих соцсетях.

Испания во второй раз в истории выиграла чемпионат мира и сравнялась по числу побед с Францией и Уругваем. В финале 2010 года испанцы победили Нидерланды (1:0 доп. вр.).