Родри признали лучшим игроком чемпионата мира-2026

Полузащитник сборной Испании Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026, сообщает Международная федерация футбола.

30-летний футболист в восьми матчах турнира не отметился результативными действиями. В финале сборная Испании выиграла у сборной Аргентины (1:0 дополнительное время).

Ранее вместе со сборной Испании Родри выигрывал чемпионат Европы-2024 и Лигу наций в сезоне-2022/23. Всего за национальную команду он забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 70 играх. Родри дебютировал за сборную в 2018 году.