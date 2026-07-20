Самедов назвал победу Испании на ЧМ-2026 заслуженной: «Не ожидал от нее такого доминирования»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Испании над Аргентиной (1:0 д.в.) в финале чемпионата мира-2026.

«Я не ожидал такого доминирования от Испании. Аргентинцы после 60-й минуты в полуфинале показывали мощный футбол против сильной Англии. Все нервничали — большое давление. Испанцы доминировали и были сильнее. Объективно Испания победила заслуженно. Но дотерпи аргентинцы 15 минут дополнительного времени, все могло бы быть. Но силы у Аргентины заканчивались. Сказалось удаление, которое привело к еще большим атакам Испании. Не сказать, чтобы испанцы создали безумное количество моментов, но они нагнетали. Испания была лучше», — сказал Самедов «СЭ».

Испанцы стали чемпионами мира второй раз в истории — при этом они выиграли оба финала, в которых участвовали, и оба завершились в дополнительное время. Первое чемпионство Испания завоевала в 2010 году, победив Нидерланды (1:0).