Нико Уильямс посвятил победу на чемпионате мира-2026 Неймару

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс посвятил победу на чемпионате мира-2026 своему кумиру Неймару.

В финале турнира, который прошел 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес — он отличился с передачи Уильямса.

«Очень счастлив, для меня это самое прекрасное. Я боготворю Неймара. Надеюсь, он смотрел на нас — это и для него», — сказал Уильямс в интервью Caze TV.

Неймар принял участие в ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии, которая в 1/8 финала уступила Норвегии (1:2).