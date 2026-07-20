Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 11:45

Мбаппе смотрел финал ЧМ-2026 на яхте в компании своей девушки — испанской актрисы Экспосито

Руслан Минаев

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе смотрел финал чемпионата мира-2026 на яхте. Видео опубликовал блогер и стример Уолтер Уикс.

Компанию Мбаппе составила его девушка — испанская актриса Эстер Экспосито.

Аргентина проиграла Испании в&nbsp;финале ЧМ-2026.За Месси обидно, но Испания — безупречный чемпион. Репортаж из Нью-Джерси

В финале ЧМ-2026 Испания победила Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. В матче за третье место Англия обыграла Франция со счетом 6:4. Мбаппе с 10 голами стал лучшим бомбардиром турнира.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Фабиан Руис провел 50 матчей за сборную Испании и ни разу не проиграл в основное время
Сборная Нидерландов получила приз за честную игру на ЧМ-2026
Абаскаль о победе Испании на ЧМ-2026: «Мы лучшие! Никто и близко так не играет»
Родри — о «Золотом мяче» ЧМ-2026: «Я пример преодоления трудностей»
Пуйоль: «Буду вечно благодарен Месси за то, что он дал футболу»
Триумф Испании, Трамп влез в чемпионское фото, 28-минутный перерыв: главное за ночь 20 июля на ЧМ-2026
Материалы сюжета: Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: все материалы о главном матче чемпионата мира
Шакира поддержала сборную Аргентины после поражения в финале ЧМ-2026: «Очень горжусь вами»
Паредес устроил драку после финала ЧМ-2026 с Испанией. Аргентинец схватил за горло Гарсию и повалил Гави
Касильяс обнимал Хави, Иньесту и Пуйоля, Рамос прыгал вместе с Вильей после гола Торреса в финале ЧМ-2026
Харт — о том, что Месси просил удалить Кукурелью за прикрытый рот: «Мне совсем не понравилось это»
Фабиан Руис стал третьим игроком в XXI веке, выигравшим ЛЧ и ЧМ в одном сезоне
Семин: «Считаю, что Месси, если и заканчивает выступление в сборной, то победой»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Харт — о том, что Месси просил удалить Кукурелью за прикрытый рот: «Мне совсем не понравилось это»

Касильяс обнимал Хави, Иньесту и Пуйоля, Рамос прыгал вместе с Вильей после гола Торреса в финале ЧМ-2026
Новости
RSS RSS
Все новости