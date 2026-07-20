Мбаппе смотрел финал ЧМ-2026 на яхте в компании своей девушки — испанской актрисы Экспосито

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе смотрел финал чемпионата мира-2026 на яхте. Видео опубликовал блогер и стример Уолтер Уикс.

Компанию Мбаппе составила его девушка — испанская актриса Эстер Экспосито.

В финале ЧМ-2026 Испания победила Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. В матче за третье место Англия обыграла Франция со счетом 6:4. Мбаппе с 10 голами стал лучшим бомбардиром турнира.