Пас пообещал вернуть кубок в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины Нико Пас опубликовал пост в своих соцсетях по окончании чемпионата мира-2026.

19 июля аргентинцы уступили в финале турнира Испании (0:1 доп. вр.).

«Сегодня, как никогда, горд представлять эту страну, эту сборную и быть частью группы потрясающих людей, которые умирают за эти цвета и оставляют сердце и душу в каждый момент. Могу только сказать им спасибо. Обещаю отдать абсолютно все, что у меня есть, чтобы вернуть этот кубок в Аргентину. Поздравляю Испанию и всех испанцев. Вперед, Аргентина! Всегда — и в радости, и в трудные времена!» — написал Пас.

Аргентина в четвертый раз в истории уступила в решающем матче чемпионата мира. При этом аргентинцы трижды выигрывали турнир — в 1978, 1986 и 2022 годах.