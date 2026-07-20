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Сегодня, 10:29

Пас пообещал вернуть кубок в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026

Алина Савинова

Полузащитник сборной Аргентины Нико Пас опубликовал пост в своих соцсетях по окончании чемпионата мира-2026.

19 июля аргентинцы уступили в финале турнира Испании (0:1 доп. вр.).

«Сегодня, как никогда, горд представлять эту страну, эту сборную и быть частью группы потрясающих людей, которые умирают за эти цвета и оставляют сердце и душу в каждый момент. Могу только сказать им спасибо. Обещаю отдать абсолютно все, что у меня есть, чтобы вернуть этот кубок в Аргентину. Поздравляю Испанию и всех испанцев. Вперед, Аргентина! Всегда — и в радости, и в трудные времена!» — написал Пас.

Лионель Месси и&nbsp;футболисты сборной Аргентины после финального матча ЧМ-2026.Жалеть Аргентину можно только из-за Месси. Она мучилась весь плей-офф — поражение в финале абсолютно логично

Аргентина в четвертый раз в истории уступила в решающем матче чемпионата мира. При этом аргентинцы трижды выигрывали турнир — в 1978, 1986 и 2022 годах.

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