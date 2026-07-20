Де ла Фуэнте — о татуировке Кукурельи: «Надо держать обещание. К тому же я не такой страшный»
Главный тренер сборной Испании Луис де Ла Фуэнте прокомментировал намерение защитника Марка Кукурельи сделать татуировку со специалистом в случае победы на чемпионате мира-2026.
В финале ЧМ-2026 Испания победила Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0.
«Если делаешь обещание, то его надо держать. К тому же, я не такой и страшный», — цитирует де ла Фуэнте Marca.
На ЧМ-2026 Кукурелья в восьми матчах отметился тремя результативными передачами. Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании выиграла чемпионат Европы в 2024-м и Лигу наций-2022/23.
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