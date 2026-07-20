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Сегодня, 10:37

В Испании погиб подросток при обрушении фонтана во время празднования победы на ЧМ-2026

Алина Савинова

Один подросток погиб, трое пострадали при обрушении фонтана в Испании во время празднования победы сборной страны на чемпионате мира-2026, сообщает Europa Press со ссылкой на источники в полиции.

Трагедия произошла в городе Сьюдад-Родриго (провинция Саламанка) в ночь с 19 на 20 июля. Отмечается, что молодые люди, воодушевленные победой сборной Испании, собрались у фонтана. Часть конструкции обрушилась, и один из камней упал на 13-летнего подростка. Он погиб, несмотря на попытки оказать ему помощь. Еще трое молодых людей получили травмы и находятся в тяжелом состоянии.

В финале ЧМ-2026 Испания обыграла Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0 и во второй раз в истории стала чемпионом мира.

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